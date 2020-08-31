Якщо в учня виявили ознаки гострого респіраторного захворювання, його потрібно ізолювати у спеціальному приміщенні школи й невідкладно зв’язатись із батьками.

Працівник закладу, який супроводжує дитину, повинен заспокоїти її та, за потреби, залишатись із нею в приміщенні, яке добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватись дистанції.

Після цього медпрацівник телефонує батькам або сімейному лікарю, за потреби викликає швидку допомогу та відправляє дитину додому. Він же надсилає екстрене повідомлення про підозру на захворювання до лабораторного центру, реєструє випадок і допомагає визначити коло контактних осіб.

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Якщо в учня підтвердився коронавірус, то весь клас відправляють на самоізоляцію і організовують дистанційне навчання. Якщо Covid-19 підтвердять у контактних осіб, то директор школи може ухвалити рішення про перехід на дистанційне навчання кількох класів або всієї школи.

При цьому не можна розголошувати імені хворого учня або того, в кого підозрюють коронавірус.

Якщо на коронавірус захворів вчитель або працівник закладу освіти, всі, хто контактував з такою людиною, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою.

Як потрібно діяти, якщо в учня/працівника школи підозрюють або підтвердили Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

Якщо температура або ознаки гострого респіраторного захворювання з’явились у працівника під час роботи, він повинен залишити школу і звернутись до лікарні. Приміщення, де перебував хворий вчитель, потрібно провітрити та продезінфікувати.

Однак з 1 вересня до школи підуть не всі школярі. У містах і районах, які потрапили до червоної карантинної зони, карантин продовжується.

У яких областях діти не підуть до школи – читайте на Фактах ICTV.