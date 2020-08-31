В Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для усього Донбасу.

Глава ОП Андрій Єрмак переконує, що це не є офіційною позицією української делегації в ТКГ.

– Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати винятково в межах національних інтересів України, – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

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Заява Фокіна

Заступник голови делегації у ТКГ Вітольд Фокін виступив за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він назвав загальну амністію та проведення виборів.