Київводоканал попереджає споживачів про фейкові оголошення

Київводоканал попередив споживачів про неправдивість оголошень щодо “обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб”, які останнім часом почали поширювати на під’їздах столиці.

Зазначається, що це необхідно зробити через нібито збільшення водопровідних засмічень.

– Оголошення вводять в оману мешканців міста та створюють враження, що зазначені роботи потрібно виконувати обов’язково. Київводоканал попереджає, що не має жодного відношення до подібної діяльності.

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У прес-службі водоканалу порекомендували киянам не телефонувати за вказаними номерами та не відчиняти двері особам, що пропонуватимуть подібні послуги.

Справжні оголошення від ПрАТ АК Київводоканал містять лише справжні контактні телефони, які також можна знайти на офіційному сайті підприємства.

Дослідження води на наявність Covid-19 у Києві

27 серпня Київводоканал повідомив результати дослідження води на коронавірус, для чого було відібрано композитні проби стічних вод, що надходять до очисних споруд.

У прес-службі підприємства зазначили, що через погіршення ситуації з Covdi-19 та збільшення кількості хворих незабаром будуть проведені повторні дослідження стану води.

Об’єкти щодо очищення води працюють у штатному режимі з дотриманням усіх гігієнічних норм.

Джерело: Київводоканал