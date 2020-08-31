Навчальний рік 2020-2021 у Чернівцях розпочнеться дистанційно.

Про це повідомив секретар Чернівецької міської ради Василь Продан.

Минулого тижні депутатами було ухвалено рішення щодо роботи шкіл у звичному режимі, проте остаточне рішення залишилось за керівниками навчальних закладів.

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– Всі школи та садочки, враховуючи ситуацію у місті та рекомендації МОЗ, ухвалили рішення про впровадження дистанційного навчання з 1 вересня, – розповів Василь Продан.

Усі навчальні заклади працюватимуть так до 14 вересня, дошкільні заклади не працюватимуть до визначеної дати.

За словами виконувача обов’язків керівника управління освіти міськради Ніни Вітковської, після переходу Чернівців з червоної зони дитячі садки відновлять свою роботу.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання з 1 вересня впроваджується у школах, які потрапили до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

До червоної зони наразі віднесли міста: Калуш, Коломия, Івано-Франківськ (Івано-Франківська область), Ізмаїл, Біляївка (Одеська обалсть), Острог та Дубно (Рівненська область), Бережани, Чортків (Тернопільська область).

Джерело: Чернівецька міська рада