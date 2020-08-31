На шахті Надія у Червонограді Львівської області з 28 серпня триває підземна акція протесту.

Гірники не піднімаються на поверхню, вимагаючи виплати зароблених грошей.

З березня борг перед шахтарями підприємства сягнув 61,54 млн грн.

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Станом на ранок 31 серпня 35 гірників залишаються під землею, а двом довелося піднятися через підвищення тиску та погіршення стану здоров’я.

Шахтарі кажуть, що акція триватиме доки їм не виплатять заборговані зарплати.

Протести шахтарів під Кабміном

Під будівлею Кабміну 22 серпня зібралися 100 шахтарів з Червонограду з вимогою виплатити їм зарплату.

Вони кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів.

Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.

Джерело: Шахтарі Червонограда