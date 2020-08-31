PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Червонограді 35 шахтарів третій день страйкують під землею

На шахті Надія у Червонограді Львівської області з 28 серпня триває підземна акція протесту.

Гірники не піднімаються на поверхню, вимагаючи виплати зароблених грошей.

З березня борг перед шахтарями підприємства сягнув 61,54 млн грн.

Читайте: Результат страйків на шахтах т. зв. ЛНР: флешмоб при Україні було краще

Станом на ранок 31 серпня 35 гірників залишаються під землею, а двом довелося піднятися через підвищення тиску та погіршення стану здоров’я.

Шахтарі кажуть, що акція триватиме доки їм не виплатять заборговані зарплати.

Протести шахтарів під Кабміном

Під будівлею Кабміну 22 серпня зібралися 100 шахтарів з Червонограду з вимогою виплатити їм зарплату.

Вони кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів.

Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.

Джерело: Шахтарі Червонограда

 

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка