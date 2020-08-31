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Факти / Україна

У Києві перед 1 вересня закрили школу: у двох учителів коронавірус

Учні навчально-виховного комплексу №240 Соціум з 1 вересня слухатимуть уроки в дистанційному режимі.

Причина, чому навчальна установа не працюватиме у звичайному режимі – виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Було встановлено 21 співробітника школи, з яким контактували інфіковані вчителі.

У ще одного вчителя з’явилися ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура.

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Захворів учень чи вчитель – алгоритм дій від МОН

За поясненням Міносвіти, якщо на коронавірус захворів вчитель або працівник закладу освіти, усі люди, з ким контактувала інфікована людина, не виходять на роботу та звертаються до лікаря.

Якщо в учня підтвердився коронавірус, то весь клас відправляють на самоізоляцію і організовують дистанційне навчання.

Рішення про перехід на навчання онлайн кількох класів або всієї школи ухвалює директор навчальної установи.

За свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив у Свободі слова на ICTV, що не керівник закладу визначає, хто піде на самоізоляцію, а це визначає епідеміолог.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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