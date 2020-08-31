Україна навряд чи піде окремим шляхом у питанні амністії учасників НЗФ – Разумков

Україна не зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців незаконних збройних формувань.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Повна амністія. Є військовий злочин, який у жодній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом, – сказав він.

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Вітольд Фокін про можливу повну амністію

30 серпня заступник голови Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Вітольд Фокін заявив, що припинити війну і вберегти життя бійців можливо лише після оголошення загальної амністії.

Також він сказав про проведення виборів і питання особливого статусу окремих районів.