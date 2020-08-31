В Івано-Франківську дітей з 1 вересня відправили на канікули

Міська влада Івано-Франківська продовжила канікули для школярів на два тижні з 1 вересня. Місто знаходиться в червоній зоні карантину.
Рішення подовжити канікули, а не запроваджувати дистанційне навчання, ухвалила міська влада 31 серпня на оперативній нараді, повідомив міський голова Руслан Марцінків.
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Канікули триватимуть щонайменше два тижні.
Де в Україні буде дистанційне навчання
З 1 вересня не підуть до школи діти у:
- Калуші та Коломиї, Городенківському, Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківської області;
- Біляївці та Ізмаїлі Одеської області;
- Дубно та Острозі, Костопільському та Радивилівському районах Рівненської області;
- Бережанах та Чорткові, Бережанському районі Тернопільської області;
- Чернівцях, Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському та Новоселицькому районах Чернівецької області;
Депутати вимагають викреслити місто
Міськрада Івано-Франківська вимагає скасувати рішення про внесення міста у червону зону карантину.
З такими вимогами звернулися до президента Володимира Зеленського і до очільника МОЗ Максима Степанова.
Джерело: Руслан Марцінків