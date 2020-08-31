На Covid-19 за добу захворів ще 2 141 українець. Загальна кількість хворих станом на 31 серпня сягнула 121 215.

За час пандемії від ускладнень коронавірусу померли 2 557 осіб, а за добу – 30.

Водночас одужали за добу 380 пацієнтів, а загалом 57 114.

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Найгірші показники у Києві. Тут 277 нових хворих, в Одеській області – 189, у Харківській – 187, в Івано-Франківській – 165.

Нині в Україні 61 544 активних хворих на коронавірус.

Де найкраще дотримуються самоізоляції:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Статистика коронавірусу в Україні 30 серпня

Згідно з даними статистики, коронавірус в Україні 30 серпня підтвердився у 2 096 людей. Тобто динаміка покращилася, адже напередодні був черговий антирекорд.

Загальна кількість інфікованих становила 119 074, з яких 2 527 померли, а одужали 56 734 пацієнти.