Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують працювати в звичайному режимі. Про це повідомив засновник бізнес-моделі Микола Гонта на офіційному каналі в Youtube. За словами бізнесмена, зараз юристи займаються спростуванням інформації, опублікованої в ЗМІ. Також Микола Гонта запросив на зустріч журналістів, щоб відповісти на всі питання щодо B2B jewelry.

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Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV повідомляли про те, що Микола Гонта розпочав програму допомоги пенсіонерам в рамках соціальної відповідальності бізнесу.