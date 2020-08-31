У понеділок, 31 серпня, в Україні зафіксували 2 141 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії в країні захворіли 121 215 осіб.

За останню добу хворобу побороли 380 пацієнтів, а в цілому – 57 114.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 557 осіб, за останню добу – 30.

Найбільша кількість випадків Covid-19 фіксується в Києві (177), Одеській області (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165).

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Через недотримання масочного режиму велика кількість випадків коронавірусу фіксується також і у Верховній Раді. Захворіли 23 депутати і сім працівників Апарату ВР.

Через збільшення хворих на коронавірус Івано-Франківська область знаходиться в червоній зоні. Однак Міськрада звернулася до Зеленського та попросив скасувати рішення про внесення міста в червону зону карантину.

Депутати просять переглянути методику встановлення карантину.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, з 1 вересня в Україні не будуть працювати тільки ті школи, які знаходяться в областях з червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Також Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн, які належать до червоної зони. Загалом до списку червоної зони належать 57 країн.