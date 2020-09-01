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Факти / Україна / Суспільство

2 088 за добу: в Україні негативна динаміка поширення Covid-19

В Україні епідемія коронавірусу не йде на спад – станом на 1 вересня захворіли ще 2 088 людей.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 123 303.

Серед нових хворих – 104 дитини та 101 медик.

Жертвами нового вірусу стали 2 605 українців, з яких 48 – за останню добу.

Водночас одужали за день 688 пацієнтів, а з початку пандемії – 57 802.

Лабораторії за добу зробили 42 068 тестувань на коронавірус.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 262, в Одеській – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській – 180.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Ситуація з коронавірусом в областях:

  • Вінницька обл — 4 044 (+51)
  • Волинська обл — 5 523 (+52)
  • Дніпропетровська обл — 2 398 (+49)
  • Донецька обл — 1 448 (+30)
  • Житомирська обл — 3 382 (+80)
  • Закарпатська обл — 7 600 (+84)
  • Запорізька обл — 1 627 (+31)
  • Івано-Франківська обл — 9 348 (+169)
  • Кіровоградська обл — 816 (+2)
  • м. Київ — 13 546 (+176)
  • Київська обл — 5 755 (+86)
  • Львівська обл — 14 703 (+193)
  • Луганська обл — 320 (+5)
  • Миколаївська обл —  1284 (+32)
  • Одеська обл — 7 494 (+211)
  • Полтавська обл — 808 (+19)
  • Рівненська обл — 9 269 (+87)
  • Сумська обл — 1 532 (+62)
  • Тернопільська обл — 6 194 (+180)
  • Харківська обл — 9 338 (+262)
  • Херсонська обл — 400 (+4)
  • Хмельницька обл — 2 519 (+38)
  • Чернівецька обл — 10 420 (+117)
  • Черкаська обл — 1 594 (+21)
  • Чернігівська обл — 1 941 (+47).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 1 вересня

Рівень дотримання самоізоляції у регіонах:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Статистика коронавірусу в Україні 31 серпня

За даними статистики коронавірусу на 31 серпня, в Україні було 121 215 інфікованих, з яких 2 141 заразився за останню добу.

Від ускладнень загалом вже померли 2 557 людей, а одужали 57 114.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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