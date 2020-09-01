В Україні епідемія коронавірусу не йде на спад – станом на 1 вересня захворіли ще 2 088 людей.
Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 123 303.
Серед нових хворих – 104 дитини та 101 медик.
Жертвами нового вірусу стали 2 605 українців, з яких 48 – за останню добу.
Водночас одужали за день 688 пацієнтів, а з початку пандемії – 57 802.
Лабораторії за добу зробили 42 068 тестувань на коронавірус.
Найбільше нових випадків у Харківській області – 262, в Одеській – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській – 180.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Ситуація з коронавірусом в областях:
- Вінницька обл — 4 044 (+51)
- Волинська обл — 5 523 (+52)
- Дніпропетровська обл — 2 398 (+49)
- Донецька обл — 1 448 (+30)
- Житомирська обл — 3 382 (+80)
- Закарпатська обл — 7 600 (+84)
- Запорізька обл — 1 627 (+31)
- Івано-Франківська обл — 9 348 (+169)
- Кіровоградська обл — 816 (+2)
- м. Київ — 13 546 (+176)
- Київська обл — 5 755 (+86)
- Львівська обл — 14 703 (+193)
- Луганська обл — 320 (+5)
- Миколаївська обл — 1284 (+32)
- Одеська обл — 7 494 (+211)
- Полтавська обл — 808 (+19)
- Рівненська обл — 9 269 (+87)
- Сумська обл — 1 532 (+62)
- Тернопільська обл — 6 194 (+180)
- Харківська обл — 9 338 (+262)
- Херсонська обл — 400 (+4)
- Хмельницька обл — 2 519 (+38)
- Чернівецька обл — 10 420 (+117)
- Черкаська обл — 1 594 (+21)
- Чернігівська обл — 1 941 (+47).
Рівень дотримання самоізоляції у регіонах:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Статистика коронавірусу в Україні 31 серпня
За даними статистики коронавірусу на 31 серпня, в Україні було 121 215 інфікованих, з яких 2 141 заразився за останню добу.
Від ускладнень загалом вже померли 2 557 людей, а одужали 57 114.