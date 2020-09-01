В Україні епідемія коронавірусу не йде на спад – станом на 1 вересня захворіли ще 2 088 людей.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 123 303.

Серед нових хворих – 104 дитини та 101 медик.

Жертвами нового вірусу стали 2 605 українців, з яких 48 – за останню добу.

Водночас одужали за день 688 пацієнтів, а з початку пандемії – 57 802.

Лабораторії за добу зробили 42 068 тестувань на коронавірус.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 262, в Одеській – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській – 180.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Ситуація з коронавірусом в областях:

Вінницька обл — 4 044 (+51)

Волинська обл — 5 523 (+52)

Дніпропетровська обл — 2 398 (+49)

Донецька обл — 1 448 (+30)

Житомирська обл — 3 382 (+80)

Закарпатська обл — 7 600 (+84)

Запорізька обл — 1 627 (+31)

Івано-Франківська обл — 9 348 (+169)

Кіровоградська обл — 816 (+2)

м. Київ — 13 546 (+176)

Київська обл — 5 755 (+86)

Львівська обл — 14 703 (+193)

Луганська обл — 320 (+5)

Миколаївська обл — 1284 (+32)

Одеська обл — 7 494 (+211)

Полтавська обл — 808 (+19)

Рівненська обл — 9 269 (+87)

Сумська обл — 1 532 (+62)

Тернопільська обл — 6 194 (+180)

Харківська обл — 9 338 (+262)

Херсонська обл — 400 (+4)

Хмельницька обл — 2 519 (+38)

Чернівецька обл — 10 420 (+117)

Черкаська обл — 1 594 (+21)

Чернігівська обл — 1 941 (+47).

Рівень дотримання самоізоляції у регіонах:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Статистика коронавірусу в Україні 31 серпня

За даними статистики коронавірусу на 31 серпня, в Україні було 121 215 інфікованих, з яких 2 141 заразився за останню добу.

Від ускладнень загалом вже померли 2 557 людей, а одужали 57 114.