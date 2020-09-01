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Факти / Україна / Суспільство

Без тестів на Covid-19 і карантину: Болгарія змінила правила в’їзду для українців

З 1 вересня у Болгарії починають діяти нові правила в’їзду для українців.

Зокрема, з 1 до 30 вересня громадяни України можуть в’їжджати до країни без необхідності надання документу, який показує негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР.

Також до кінця вересня українцям після приїзду у Болгарію не потрібно проходити 14-денний карантин.

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Тим часом, Міністерство охорони здоров’я оновило список країн за карантинними зонами. У ньому опинилися 57 країн, після повернення з яких українські туристи повинні піти на 14-денну ізоляцію або впродовж доби здати ПЛР-тест.

Також можна приїхати до України з готовим тестом, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.

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