Президент Володимир Зеленський привітав школярів, батьків та педагогів з Днем Знань.

Безпечні умови під час навчання – пріоритет, йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

– Цей рік особливий. До традиційного ранкового Візьми ”змінку” додається – Візьми маску. Окрім знайомого: Не викрикуйте – піднімайте руки, вже кажуть Не забувайте і дезінфікуйте руки. А на зміну легендарному: Не бігайте по коридорах, приходить – Будь ласка, тримайте дистанцію, – заявив президент.

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Він закликав майбутніх бакалаврів, спеціалістів та магістрів вже за рік приєднаються до спільної побудови такої держави.

– Вірю, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть у майбутньому надійною опорою та запорукою успішної та квітучої незалежної України, – заявив президент.

Робота шкіл з 1 вересня

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, які розташовані у червоній зоні карантину.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

Винятком стало тільки місто Івано-Франківськ – там дітям продовжили канікули до 11 вересня без запровадження дистанційного навчання.