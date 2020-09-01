День знань 2020: як проходить 1 вересня в Україні в умовах карантину (ОНЛАЙН)

Початок навчального року припав на вівторок, 1 вересня. Школярі вперше за півроку сядуть за парти, однак процес навчання уже не буде попереднім: карантин продиктував для учнів нові правила.

Як Україна святкує День знань в умовах карантину та які школи не вийдуть сьогодні на навчання, читайте в онлайнт-трансляції на сайті Факти ICTV.