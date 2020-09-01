День знань 2020: як проходить 1 вересня в Україні в умовах карантину (ОНЛАЙН)
Початок навчального року припав на вівторок, 1 вересня. Школярі вперше за півроку сядуть за парти, однак процес навчання уже не буде попереднім: карантин продиктував для учнів нові правила.
Як Україна святкує День знань в умовах карантину та які школи не вийдуть сьогодні на навчання, читайте в онлайнт-трансляції на сайті Факти ICTV.
Першокласникам в окупованому Донецьку на свято Першого дзвоника дарували енциклопедії з “подвигами” так званих ополченців ДНР.
Навчання розпочалося з уроку “Про відвагу, подвиги та славу”, який було присвячено так званому Року Великої Перемоги.
У мережі такий Перший дзвоник назвали святом пропаганди.
У МОН привітали з Днем знань здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. У цей непростий час там побажали головного – здоров’я усім, успіхів у навчанні, творчих перемог.
А також у Міністерстві подякували вчителям, викладачам, вихователям та всім працівникам освіти за нелегку, але важливу справу.
До привітань долучився і екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що зараз незвичні умови навчання в школах, проте ті, знання, які отримуватимуть школярі, дуже важливі.
До привітань долучився Володимир Зеленський.
– Вітаю з початком нового навчального року викладачів і студентів, учителів і школярів, вихователів і дошкільнят! І, звичайно, всіх батьків, – зазначив президент.
Очільник держави нагадав батькам про дотримання санітарних норм в період карантину.
– Маємо адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров’я є надважливими. Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6, – наголосив Володимир Зеленський.
Денис Шмигаль у Хмельницькому привітав майбутніх прикордонників з початком нового навчального року, вручивши їм курсантські погони та зелені берети.
В Одесі батьків не пускають на урочисту лінійку, тому вони споглядають за школярами через сітчасту огорожу.
Батьки українських школярів можуть самостійно обирати найбільш прийнятну форму навчання для своїх дітей в умовах карантину. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відсьогодні всі російськомовні школи переходять на українську мову навчання. Відповідна норма ухвалена в законі про освіту.
Що передбачається:
- Учні всіх російськомовних шкіл 5-11 класу переходять на українську мову навчання всіх предметів. Вивчення російської залишається можливим в якості окремого предмету та на факультативах;
- Учням початкової школи викладатимуть предмети рідною мовою. Закон передбачає, що всіх дітей, батьки котрих бажають навчання російською, об’єднають у окремі класи. Українську мову в таких класах все одно вивчатимуть, а з 5 класу такі учні також навчатимуться українською.
Син співака Жені Галича пішов у школу – батьки вирішили не переводити дитину на дистанційн навчання.
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Український телеведучий Григорій Решетник також відвів свого сина у школу.
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