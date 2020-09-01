1 вересня курсанткам військової медичної академії, які постраждали внаслідок ДТП через п’яного військового, отримали погони молодших лейтенантів.

Погони їм вручили в Національному військово-медичному клінічному центрі ГВКГ.

Молоді офіцери були зараховані до лав слухачів Української військово-медичної академії.

– Бажаю вам якнайшвидшого одужання і після проходження реабілітації чекаємо вас в строю. Щоб ви продовжили навчання за певними медичними спеціальностями і надалі залишилися на військовій службі в лікувальних закладах Збройних сил України, – сказав полковник медичної служби Андрій Галушка.











Курсанткам, яких збив п’яний майор, вручили офіцерські погони / 3 фотографии

У Києві п’яний майор збив трьох курсанток військового вишу

25 серпня на вулиці Зоологічній у Києві п’яний майор за кермом Toyota наїхав на трьох курсанток, які приїхали до вишу забрати форму.

Дівчата отримали переломи кінцівок і були доставлені в лікарню.

Підозрюваний перебуває в СІЗО, йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення