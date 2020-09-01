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Факти / Україна / Суспільство

Початок навчального року Київ зустрів заторами – де ускладнено рух (КАРТА)

1 вересня ситуація на дорогах Києва стандартна – неспішні тягучки на мостах у сторону центру та невеликі затори на основних проспектах.

Затор стоїть на проспекті Героїв Сталінграда в сторону Оболоні. Також ускладнений рух на Броварському проспекті.

Складний рух на проспекті Бажана перед Південним мостом. Тягучка починається ще при під’їзді до метро Осокорки.

Початок навчального року Київ зустрів заторами (КАРТА)

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Великий затор утворився по вулиці Олени Теліги до перетину з Ольжича.

Початок навчального року Київ зустрів заторами (КАРТА)

Затор стоїть на Набережному шосе у бік Подолу за мостом Метро.

Закриття метро

У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.

Віталій Кличко зазначив, що влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає.

Джерело: Google Maps

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