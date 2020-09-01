Початок навчального року Київ зустрів заторами (КАРТА)

1 вересня ситуація на дорогах Києва стандартна – неспішні тягучки на мостах у сторону центру та невеликі затори на основних проспектах.
Затор стоїть на проспекті Героїв Сталінграда в сторону Оболоні. Також ускладнений рух на Броварському проспекті.
Складний рух на проспекті Бажана перед Південним мостом. Тягучка починається ще при під’їзді до метро Осокорки.
Читайте: 4G доступний ще на шести станціях метро у Києві (СПИСОК)
Великий затор утворився по вулиці Олени Теліги до перетину з Ольжича.
Затор стоїть на Набережному шосе у бік Подолу за мостом Метро.
Закриття метро
У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.
Віталій Кличко зазначив, що влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає.
Джерело: Google Maps