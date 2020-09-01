Початок навчального року Київ зустрів заторами (КАРТА)

1 вересня ситуація на дорогах Києва стандартна – неспішні тягучки на мостах у сторону центру та невеликі затори на основних проспектах.

Затор стоїть на проспекті Героїв Сталінграда в сторону Оболоні. Також ускладнений рух на Броварському проспекті.

Складний рух на проспекті Бажана перед Південним мостом. Тягучка починається ще при під’їзді до метро Осокорки.

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Великий затор утворився по вулиці Олени Теліги до перетину з Ольжича.

Затор стоїть на Набережному шосе у бік Подолу за мостом Метро.

Закриття метро

У столиці можуть закрити метро, якщо Київ потрапить до червоної зони.

Віталій Кличко зазначив, що влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає.

Джерело: Google Maps