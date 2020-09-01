Світ поволі звикає до пандемії, постійного миття рук та потреби одягати маску в громадських місцях. Але ми все ще дуже мало знаємо про сам вірус і те, як він впливає на організм.

Звідси випливає найголовніше запитання – коли люди зможуть повністю одужати від коронавірусу.

Колишня очільник МОЗ Уляна Супрун зазначила, що Covid-19 може призвести до тривалого нездужання навіть молодих людей, які не мають хронічних хвороб.

Дослідники провели телефонне опитування серед дорослих людей, що пройшли амбулаторний тест та отримали позитивний результат.

– На момент тестування більшість з них також мали явні симптоми Covid-19. Коли дослідники їм дзвонили, від моменту тестування вже пройшло 14-21 днів. Майже третина з них відповіли, що ще не повернулися до свого звичайного стану здоров’я. Серед них були навіть молоді люди без хронічних хвороб — кожен п’ятий у когорті від 18 до 34 років сказав, що ще не одужав повністю, – написала Супрун.

Для порівняння — понад 90% амбулаторних хворих на грип одужують приблизно протягом 2 тижнів після отримання позитивного результату тесту.

Працівники однієї з найбільш відомих клінік світу Mayo Clinic назвали найбільш поширені симптоми коронавірусу, які турбують хворих протягом тривалого часу:

Втома

Кашель

Утруднене дихання

Головний біль

Біль у суглобах

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У деяких людей, навіть тих, хто відчував лише легкі симптоми хвороби, через місяці після одужання виявили пошкодження серця.

– Covid-19 може стати причиною утворення згустків крові (тромбів), які блокують капіляри серцевого м’яза, а також можуть стати причиною інфарктів та інсультів навіть в молодих людей.

Також дослідники говорять про ризику розвитку хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера.

Багато людей, які хворіють на Covid-19, можуть скаржитися на дуже сильну втому. Водночас, краще не стає навіть під час відпочинку.

– Панікувати не потрібно — не забувайте, що більшість людей, які хворіють, переносять хворобу в легкій формі та швидко відновлюються, – додала Супрун.

Коронавірус в Україні

В Україні епідемія коронавірусу не йде на спад – станом на 1 вересня захворіли ще 2 088 людей.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 123 303.

Лабораторії за добу зробили 42 068 тестувань на коронавірус.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 262, в Одеській – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській – 180.

Джерело: Уляна Супрун