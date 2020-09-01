1 вересня о 12.00 розпочнеться перше засідання четвертої сесії Верховної Ради України, на якому нардепи розглянуть кілька важливих законопроектів.
Зокрема, у другому читанні народні обранці повинні внести зміни до закону Про ринок електричної енергії, що стосуються постачання електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.
Ще два важливі законопроекти – зміни до закону Про виконавче провадження (про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі), а також до законодавста, що регулює отримання документів дозвільного характеру.
Читайте: Засідання Верховної Ради 1 вересня: онлайн-трансляція
Перше читання:
- Законопроект про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік (щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки).
- Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.
- Зміни до закону Про туризм (щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг).
- Законопроект про зміни до статті 268 Податкового кодексу (щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб).
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій.
- Внесення змін до закону про держбюджет на 2020 рік (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд).
Порядок денний Ради на 1 вересня
У Раді з’явиться спеціальна робоча група, яка розроблятиме законопроекти, спрямовані на встановлення миру в Україні.
Ці документи стосуватимуться безпосередньо Мінського процесу.