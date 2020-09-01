1 вересня о 12.00 розпочнеться перше засідання четвертої сесії Верховної Ради України, на якому нардепи розглянуть кілька важливих законопроектів.

Зокрема, у другому читанні народні обранці повинні внести зміни до закону Про ринок електричної енергії, що стосуються постачання електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.

Ще два важливі законопроекти – зміни до закону Про виконавче провадження (про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі), а також до законодавста, що регулює отримання документів дозвільного характеру.

Читайте: Засідання Верховної Ради 1 вересня: онлайн-трансляція

Перше читання:

Законопроект про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік (щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки).

Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

Зміни до закону Про туризм (щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг).

Законопроект про зміни до статті 268 Податкового кодексу (щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій.

Внесення змін до закону про держбюджет на 2020 рік (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд).

Порядок денний Ради на 1 вересня

У Раді з’явиться спеціальна робоча група, яка розроблятиме законопроекти, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Ці документи стосуватимуться безпосередньо Мінського процесу.