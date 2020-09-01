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Факти / Україна

Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму

Координаційна група Антитерористичного центру при регіональному органі Служби безпеки України провела тренування антитерориcтичних операцій на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури області.

Територією навчань стали шість районів Херсонщини, зокрема, правоохоронці захищали військовий об’єкт ЗС України, Каховську ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу.

У тренуваннях взяли участь співробітники ГУ СБУ в АР Крим, поліцейські, рятувальники ДСНС, нацгвардійців, прикордонники, а також представники органів влади.

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  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
  • Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму
Відбили “напади” на водні об’єкти: силовики провели навчання біля Криму / 3 фотографии

Об’єднані зусилля 2020

В останній декаді вересня Генеральний штаб України у новій J-структурі  проведе військові навчання Об’єднані зусилля 2020.

Тренування мають стати відповіддю на російські військові навчання Кавказ-2020.

Українські військові проводитимуть маневри на полігонах півдня.

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