Віддалена робота в Україні – як на бізнес і працівників вплинув карантин

В Україні карантинні обмеження через поширення коронавірусу значно вплинули на формат роботи у більшості компаніях. Ба більше, якщо у когось заробітна плата не змінилась, то декому довелося змиритися з її скороченням.

У серпні понад 10 тис. користувачів OLX пройшли опитування щодо форми роботи під час карантину. Результати опитування читайте на Фактах ICTV.

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Власники бізнесу про переваги та недоліки віддаленої роботи

Карантин змусив 54% компаній запровадити віддалений або частково віддалений формат роботи, а 46% – відмовилися від нововведення. Так, частка малого бізнесу, який не змінював формат роботи, становить 48%, середнього – 42%, а великого – 37%.

Лише 18% працівників повернулися до звичних робочих місць під час адаптивного карантину.

23% роботодавців прагнуть і надалі працювати віддалено, 32% планують поєднати формати роботи, а 45% – хочуть повернутися до офісної роботи.

57% роботодавців не зменшували оплату своїм працівникам під час карантину. Проте 7% довелося скоротити зарплати понад 50%

Серед переваг віддаленої роботи менеджмент компанії вбачає зменшення витрат на оренду офісу та його утримання, можливість наймати працівників з інших міст, а 17% відзначили більшу ефективність праці поза звичним форматом.

Також роботодавці назвали у низку недоліків: обмеження у діяльності компанії (складнощі з документообігом та інше), не можуть візуально стежити за роботою своїх працівників, додаткові сили на реорганізацію праці.

Працівники про віддалену роботу та скорочення зарплат

Карантин змінив формат роботи для 60% працівників, а 8% потрапили під скорочення штату.

28% почали працювати віддалено, ще приблизно 18% – частково віддалено, а 47% продовжили свою працю на звичному робочому місці.

Сфери, в яких найбільше працівників перейшли на віддалений формат роботи: освіта, туризм, бари та ресторани, банки та фінанси, краса та спорт.

У 53% працівників заробіток не змінив. Майже 44% опитаних заявили про його зменшення, а ще 3% – про збільшення.

Серед тих, у кого заробіток зменшився, у чверті він скоротився на 50%, ще у чверті – на 20-30%, і ще у чверті – на 10-20%.

Можна відзначити й деяку гендерну нерівність у питаннях заробітку. Найбільша частина опитаних чоловіків (28%) розповіли, що впродовж карантину їхня заробітна плата зменшилась на 10-20%, водночас така ж (28%) кількість жінок заявила про скорочення оплати праці на 50% і більше.

Віддалена робота у Facebook

Співробітники Facebook працюватимуть віддалено до липня 2021 року. Таке рішення ухвалило керівництво компанії через пандемію коронавірусу.

Кожному співробітнику для організації домашнього офісу виділять по $1 тис.