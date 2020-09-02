Ідеальна вакцина проти коронавірусу має відповідати трьом факторам, серед яких формування міцного імунітету і відсутність побічних ефектів.

Про це під час брифінгу 2 вересня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, речовина повинна:

формувати надійну відповідь імунітету на збудник;

викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет;

бути без серйозних побічних ефектів.

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За словами Ляшка, нині науковці вивчають властивості 33 потенційних вакцин проти коронавірусу, дев’ять з них – пебебувають на стадії клінічних випробувань у третій фазі. На початку минулого місяця таких речовин було лише 25.

Після отримання позитивних результатів вакцини затвердять і дозволять до використання.

Вакцина проти коронавірусу

Після поширення коронавірусу науковці з усіх країн почали розробляти вакцини, які допоможуть побороти вірус. Поки у цьому напрямку успіху досягли США, Китай, про реєстрацію першої речовини заявили і у РФ, але результати випробувань викликають сумніви у багатьох фахівців.

За прогнозами, рятівна вакцина проти коронавірусу може з’явитися до кінця 2020 року. Водночас, на думку Віктора Ляшко, в Україні вона буде не раніше весни 2021 року.