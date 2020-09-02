Карантин в Україні – головні новини 2 вересня 2020

В Україні станом на 2 вересня знову зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу захворіли ще 2 495 людей, від початку пандемії – 125 798.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 2 656 хворих, одужали від коронавірусу 58 817 пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували в Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (204), Тернопільській (201) областях.

Крім того, у столиці різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень потрапили 75 пацієнтів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (59), Дніпровському (54) і Деснянському (47) районах Києва.

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Тим часом, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав два специфічні симптоми, які одразу вказують на те, що людина захворіла саме на Covid-19, – це втрата відчуття смаку та запаху.

За його словами, вони не характерні для інших інфекційних хвороб. Серед інших симптомів, які вказують на хворобу, лихоманка, сухий кашель і слабкість.

Також у МОЗ озвучили три фактори, якою повинна бути ідеальна вакцина від коронавірусу. Вона повинна формувати надійну відповідь імунітету на збудник, викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет і бути без серйозних побічних ефектів.

За словами Віктора Ляшка, науковці вже вивчають властивості 33 потенційних вакцин проти коронавірусу, а дев’ять з них перебувають на стадії клінічних випробувань у третій фазі.