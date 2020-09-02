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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Контракти на газ можна буде укладати через держбанки і Укрпошту – Нафтогаз

Українці зможуть укладати контракти на постачання газу у відділеннях державних банків і Укрпошти уже в жовтні-листопаді.

Про плани Нафтогазу запустити таку можливість повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв.

Пропозиція про укладення контрактів на постачання блакитного палива буде доступна в Ощадбанку, ПриватБанку та Укрпошті.

Нині контракт на місяць або на рік громадяни можуть укласти тільки онлайн через сайт Нафтогазу.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року з Нафтогазу зняли спецзобов’язання з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам.

Читайте: Зміни з 1 вересня: нові правила у школах, зростання мінімалки та ціни на газ

Зростання цін на газ із 1 вересня

Ціна на газ у тарифі Місячний зросте у вересні на 45,2% до 4,7 грн за куб. м.

У тарифі Річний ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м. у другій половині вересня (з 16 до 30 числа).

У Нафтогазі різке зростання ціни на газ пояснили сезонним фактором – до зими, як правило, ціни піднімаються.

Фото: Dreamstime

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