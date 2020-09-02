Юлія Тимошенко розповіла про стан після зараження коронавірусом

Нардеп та глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко, яка заразилася Covid-19, вперше прокоментувала свій стан та перебіг хвороби.

– Майже два тижні боротьби з тяжкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом. А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя, – зазначила Тимошенко.

Також нардеп подякувала всім, хто докладав зусиль, аби вона одужала.

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– Я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров‘я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради з лікування, рятівні пропозиції. Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою, – додала Юлія Тимошенко.

Крім того, вона подякувала всім, хто хвилювався через її хворобу та чекає одужання.

Про те, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус, стало відомо 23 серпня. Позитивний результат тесту на Covid-19 підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока.

26 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко перебуває критичному стані, але не підключена до апарату ШВЛ.

У Тимошеко трималася висока температура, тому лікарі виконували вентиляцію легень. Але робили це не за допомогою апарату ШВЛ, а використовуючи інші препарати.