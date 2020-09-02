PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ляшко назвав два специфічних симптоми коронавірусу

Ключові симптоми коронавірусу, які одразу вказують на те, що людина захворіла саме на Covid-19, – це втрата відчуття смаку та запаху.

Про це під час брифінгу 2 вересня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Це специфічні симптоми, вони не характерні для інших інфекційних хвороб, – уточнив Віктор Ляшко.

Читайте: Від температури до діареї: порядок прояву симптомів коронавірусу

Крім того, посилаючись на дослідження ВООЗ, Ляшко озвучив рейтинг симптомів хвороби, які найчастіше зустрічаються у хворих:

  • лихоманка – 88% випадків;
  • сухий кашель – 67% випадків;
  • слабкість – 38% випадків;
  • ускладнення дихання – 18% випадків;
  • головний біль та неприємні відчуття у горлі – 13%;
  • біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.

Проявами коронавірусу також є нежить, діарея та кашель з кров’ю.

Симптоми коронавірусу - що робити

Симптоми коронавірусу

Науковці озвучили головні симптоми коронавірусу.

Основні ознаки хвороби – температура, сухий кашель та ускладнене дихання.

Вони можуть з’явитися у хворого на другий день або навіть через два тижні.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх