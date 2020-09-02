Ключові симптоми коронавірусу, які одразу вказують на те, що людина захворіла саме на Covid-19, – це втрата відчуття смаку та запаху.
Про це під час брифінгу 2 вересня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Це специфічні симптоми, вони не характерні для інших інфекційних хвороб, – уточнив Віктор Ляшко.
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Крім того, посилаючись на дослідження ВООЗ, Ляшко озвучив рейтинг симптомів хвороби, які найчастіше зустрічаються у хворих:
- лихоманка – 88% випадків;
- сухий кашель – 67% випадків;
- слабкість – 38% випадків;
- ускладнення дихання – 18% випадків;
- головний біль та неприємні відчуття у горлі – 13%;
- біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.
Проявами коронавірусу також є нежить, діарея та кашель з кров’ю.
Симптоми коронавірусу
Науковці озвучили головні симптоми коронавірусу.
Основні ознаки хвороби – температура, сухий кашель та ускладнене дихання.
Вони можуть з’явитися у хворого на другий день або навіть через два тижні.