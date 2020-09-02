Коронавірус в Україні 2 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 вересня в Україні зафіксували 125 798 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 495 осіб.

Нині хворіють 64 325 українців, що на 1 429 більше, ніж минулої доби.

За минулу добу 51 людина померла від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 656 жертв коронавірусу.

Ще 1 015 громадян перемогли хворобу. За час епідемії одужали від коронавірусу 58 817 осіб.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 678 підозр на захворювання Covid-19.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (204), Тернопільській (201) областях.

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Коронавірус в Україні – статистика минулих діб

1 вересня повідомлялося про 2 088 хворих, 31 серпня – про 2 141 хворого на Covid-19 за добу, 30 серпня повідомлялося про 2 096 хворих, 29 серпня було виявлено 2 481 хворого на Covid-19 за добу, що було попереднім максимальним показником від початку пандемії.