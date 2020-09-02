У Міністерстві охорони здоров’я вирішили спростити алгоритм виходу людей із самоізоляції, які контактували з хворими на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

– Для виходу із самоізоляції контактні особи на 14 день повинні зробити ПЛР-тест. Але цього тижня відомство вирішило змінити алгоритм, – зазначив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, відтепер людина завершуватиме свою ізоляцію без обов’язкового проходження тесту на Covid-19, якщо симптомів хвороби не буде виявлено.

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Також за новими правилами, ПЛР-тест будуть робити на 7-9 день проходження самоізоляції. У разі отримання негативного результату, контактна особа зможе завершити ізоляцію достроково.

Окрім того Віктор Ляшко нагадав, що тести на коронавірус для контактних осіб роблять безкоштовно. За державні кошти проводять відповідне тестування для осіб з явними ознаками Covid-19, а також для тих осіб, які завершують своє лікування.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 2 495 нових випадків коронавірусу. Загалом Сovid-19 підтвердили у 125 798 осіб.

За останню добу померла 51 людина, а одужали – 1 015. Найбільшу кількість випадків виявили у Львівській області – 14 907, у Києві – 13 878, Чернівецькій області – 10 487, Харківській – 9 640 та Івано-Франківській – 9 522.