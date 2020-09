Отруєння Навального: реакція Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи Новачок.

Політик наголосила, що доля російського опозиціонера привернула увагу всього світу і зараз у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти уряд Росії.

Німеччина інформує НАТО та ЄС про результати розслідування отруєння Навального. Вони обговорять ситуацію та у рамках домовленостей з Росією визначаться зі спільною реакцією.

LIVE: Chancellor Angela Merkel makes a statement about the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny. https://t.co/CD2pDfH2NH

— DW News (@dwnews) September 2, 2020