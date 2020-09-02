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Факти / Україна / Політика

Навального хотіли змусити мовчати – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи Новачок.

Отруєння Навального: реакція Меркель

Політик наголосила, що доля російського опозиціонера привернула увагу всього світу і зараз у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти уряд Росії.

– Навальний – жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося, – заявила вона.

Німеччина інформує НАТО та ЄС про результати розслідування отруєння Навального. Вони обговорять ситуацію та у рамках домовленостей з Росією визначаться зі спільною реакцією.

Читайте: Стан Навального тяжкий, лікарі не виключають довгострокових наслідків отруєння

Отруєння Навального

Лабораторія Бундесверу виявила в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути із групи Новачок.

Стан російського опозиціонера Олексія Навального все ще тяжкий, тому потрібно очікувати тривалого перебігу хвороби.

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