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Факти / Україна

Перехід на електронні трудові книжки: Рада підтримала ініціативу

Верховна Рада підтримала законопроект про перехід з паперових трудових книжок на електронні.

За документ №3623 у першому читанні проголосували 283 нардепи.

Згідно з законодавчою ініціативою, перехід з паперового на електронний облік трудової діяльності триватиме в Україні п’ять років. У майбутньому це дозволить автоматично нараховувати пенсії громадянам. Під час перехідного періоду можна використовувати як паперові, так і електронні трудові.

Читайте: Україна введе електронні трудові книжки – законопроект Кабміну

Після внесення інформації про трудовий стаж громадянина до державного електронного реєстру, роботодавцю необхідно видати паперовий оригінал працівнику, проте лише під підпис.

Електронні трудові в Україні

Запроваження електронної трудової книжки не означає ліквідацію паперової.

Інформація про трудовий стаж працівника з 2000 року вноситиметься до електронного реєстру.

Однак людина за бажанням може зберігати її й у паперовому вигляді.

Джерело: Верховна Рада

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