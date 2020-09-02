Верховна Рада України розширила перелік пам’ятних дат та ювілеїв, які цьогоріч відзначатимуться на державному рівні.

Відповідну постанову №3638 Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році ухвалили 2 вересня на засіданні парламенту.

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318 народних депутатів проголосували за, утримались – 10, не голосували – 40.

Згідно з цією постановою ВР внесла певні зміни до переліку пам’ятних дат, які відзначатимуться на державному рівні.

У 2020 році святкуватимуть:

920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог;

100 років з дня заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (29 вересня 1920 року);

125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніжинського агротехнічного інституту (1895 рік);

100 років з часу заснування Полтавської державної аграрної академії (1920 рік);

100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (1 січня 1920 року);

100 років з часу заснування Державного університету Житомирська політехніка (1920 рік);

100 років з дня заснування Маслівського аграрного коледжу імені П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету (25 вересня 1920 року);

90 років з часу заснування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка (1930 рік);

90 років з часу заснування Харківського національного університету радіоелектроніки (1930 рік);

90 років з дня заснування Українського державного університету залізничного транспорту (17 квітня 1930 року);

90 років з дня заснування Харківського національного університету будівництва і архітектури (12 червня 1930 року);

90 років з дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (23 липня 1930 року);

90 років з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (23 липня 1930 року);

90 років з дня заснування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (01 жовтня 1930 року);

90 років з дня заснування Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба (12 листопада 1930 року);

25 років з дня підписання міжурядової угоди та Меморандуму про безкоштовну передачу Україні британської антарктичної станції Фарадей, яка була перейменована на честь академіка Володимира Вернадського (20 липня 1995 року);

120 років з часу народження Степана Ґжицького (1900–1976), вченого у галузі ветеринарної медицини.

Засідання Верховної Ради

Рада підтримала законопроект щодо переходу на електронні трудові книжки з паперових. За документ №3623 у першому читанні проголосували 283 нардепи.

Згідно із законопроектом оцифрування трудових книжок триватиме п’ять років та у подальшому дозволить автоматично нараховувати пенсії громадянам. Також зазначається, що під час переходу можна буде користуватись як електронним, так і паперовим варіантом трудової.