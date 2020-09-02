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Факти / Україна

У Харківській області зупинено рух поїздів через пожежі

2 вересня в Харківській області було зупинено рух поїздів через масштабні лісові пожежі.

Залізничники допомагають рятувальникам гасити вогонь у лісі біля селища Дворічна, яке знаходиться біля Південної залізниці.

До гасіння пожежі задіяні два пожежних потяги.

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Через наближення вогню до колій тимчасово закритий для руху поїздів перегін Дворічна-Мовчанове.

Пасажирські поїзди на цій ділянці не курсують.

Пожежа в Харківській області

2 вересня сталася велика пожежа в Харківській області. У селі Вороб’ївка Дворічанського району згоріло вісім будинків з 150.

Причиною пожежі називають загоряння звалища, з якого вітер розігнав вогонь на ліс.

Голова облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що вогонь знищив населений пункт.

Фото: ДСНС

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