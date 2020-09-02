2 вересня в Харківській області було зупинено рух поїздів через масштабні лісові пожежі.
Залізничники допомагають рятувальникам гасити вогонь у лісі біля селища Дворічна, яке знаходиться біля Південної залізниці.
До гасіння пожежі задіяні два пожежних потяги.
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Через наближення вогню до колій тимчасово закритий для руху поїздів перегін Дворічна-Мовчанове.
Пасажирські поїзди на цій ділянці не курсують.
Пожежа в Харківській області
2 вересня сталася велика пожежа в Харківській області. У селі Вороб’ївка Дворічанського району згоріло вісім будинків з 150.
Причиною пожежі називають загоряння звалища, з якого вітер розігнав вогонь на ліс.
Голова облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що вогонь знищив населений пункт.