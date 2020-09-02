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Факти / Україна

Все гаразд: Зеленський прокоментував стан Фонду боротьби з Covid-19

У Фонді боротьби з коронавірусом в Україні є майже всі кошти.

Про це під час робочої поїздки до Харківської області повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про те, що Фонд начебто порожній.

– Це неправда. Запитуйте міністра охорони здоров’я, прем’єр-міністра. Вони достатньо часто озвучують цю інформацію, з коронавірусним фондом все гаразд, – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте: Допомога медикам, силовикам і безробітним: як поділили кошти з Фонду боротьби з коронавірусом

За словами президента, у Фонда є майже всі кошти. А інформація про те, що він порожній, – фейк, який поширюють журналісти.

На що витрачають кошти Фонду боротьби з Covid-19

Наприкінці серпня в ефірі Свободи слова на ICTV міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з коронавірусом.

За його словами, їх виділяють лише за призначенням. Зокрема, 100 млн грн витратили на закупівлю апаратів ШВЛ.

А 2,9 млрд грн виділили на засоби індивідуального захисту.

Джерело: УНІАН

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