У Фонді боротьби з коронавірусом в Україні є майже всі кошти.

Про це під час робочої поїздки до Харківської області повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про те, що Фонд начебто порожній.

– Це неправда. Запитуйте міністра охорони здоров’я, прем’єр-міністра. Вони достатньо часто озвучують цю інформацію, з коронавірусним фондом все гаразд, – зазначив Володимир Зеленський.

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За словами президента, у Фонда є майже всі кошти. А інформація про те, що він порожній, – фейк, який поширюють журналісти.

На що витрачають кошти Фонду боротьби з Covid-19

Наприкінці серпня в ефірі Свободи слова на ICTV міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з коронавірусом.

За його словами, їх виділяють лише за призначенням. Зокрема, 100 млн грн витратили на закупівлю апаратів ШВЛ.

А 2,9 млрд грн виділили на засоби індивідуального захисту.