Юлія Ляхова
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Євро стрімко дорожчає: курс валют на 2 вересня
У вівторок, 2 вересня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,60 грн за долар, що вище на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Також НБУ встановив і курс євро на рівні 33,07 грн, що вище на 18 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс валют на 2 вересня:
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- $ 1 – 27,60 грн;
- € 1 – 33,07 грн;
- 1 польський злотий – 7,52 грн;
- 10 російських рублів – 3,75 грн.
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Прогноз курсу валют
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця 2020 року курс долара в Україні буде коливатися на рівні 27-28 грн.
Він розповів, що такого показника цілком можливо досягти, оскільки бюджет переглядали в квітні-травні, коли очікувалося значно гірше вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.
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