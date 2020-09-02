У вівторок, 2 вересня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,60 грн за долар, що вище на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Також НБУ встановив і курс євро на рівні 33,07 грн, що вище на 18 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс валют на 2 вересня:

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$ 1 – 27,60 грн;

€ 1 – 33,07 грн;

1 польський злотий – 7,52 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

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Прогноз курсу валют

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця 2020 року курс долара в Україні буде коливатися на рівні 27-28 грн.

Він розповів, що такого показника цілком можливо досягти, оскільки бюджет переглядали в квітні-травні, коли очікувалося значно гірше вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.

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