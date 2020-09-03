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Факти / Україна / Суспільство

Директор підхопив Covid-19: на Тернопільщині школа пішла на карантин

На Тернопільщині у селі Кошилівці Заліщицького району школу закрили на карантин через зараження директора коронавірусною хворобою. Тепер усі учні навчатимуться дистанційно.

Голова райдержадміністрації Володимир Шипітка зазначив, що у селі закрили також дитячий садок.

Дистанційно навчаються в школах Чорткова, Бережан і Бережанського району, оскільки ці населені пункти перебувають у червоній карантинній зоні.

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Карантин у Києві

Учні навчально-виховного комплексу №240 Соціум з 1 вересня слухатимуть уроки в дистанційному режимі.

Причина, чому навчальна установа не працюватиме у звичайному режимі – виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Було встановлено 21 співробітника школи, з яким контактували інфіковані вчителі.

Джерело: Суспільне

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