Директор підхопив Covid-19: на Тернопільщині школа пішла на карантин

На Тернопільщині у селі Кошилівці Заліщицького району школу закрили на карантин через зараження директора коронавірусною хворобою. Тепер усі учні навчатимуться дистанційно.
Голова райдержадміністрації Володимир Шипітка зазначив, що у селі закрили також дитячий садок.
Дистанційно навчаються в школах Чорткова, Бережан і Бережанського району, оскільки ці населені пункти перебувають у червоній карантинній зоні.
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Карантин у Києві
Учні навчально-виховного комплексу №240 Соціум з 1 вересня слухатимуть уроки в дистанційному режимі.
Причина, чому навчальна установа не працюватиме у звичайному режимі – виявлення коронавірусу у двох вчителів.
Було встановлено 21 співробітника школи, з яким контактували інфіковані вчителі.
Джерело: Суспільне