Під стінами КМДА проходить мітинг на підтримку Книжкового ринку, який знаходиться біля станції метро Почайна у Києві.

Активісти вимагають передати ринок під комунальне підприємство, щоб підприємці були захищені законом.

Раніше були повідомлення про те, що у 2021 році планують знести Книжковий ринок, щоб побудувати там ТРЦ.

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Мер столиці Віталій Кличко запевняв, що таких планів немає, проте підприємці не вірять і думають, що після місцевих виборів їх попросять з‘їхати.

Проект Київської міської ради щодо збереження книжкового ринку Петрівка та передання його у комунальну власність винесли на порядок денний і 3 вересня розглядатимуть.



















Книжковий ринок Петрівка можуть закрити – під КМДА проходить мітинг / 5 фотографий

Протести під КМДА

У липні у Києві вже проходили акції проти закриття книжкового ринку Петрівка.

Була інформація про те, що підприємці повинні переїхати на нове місце в районі ангарів на станції метро Лісова.