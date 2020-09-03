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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус не відступає: за добу в Україні захворіли ще 2 430 людей

Станом на 3 вересня на коронавірус захворіли ще 2 430 людей, загальна кількість інфікованих становить 128 228.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 710 хворих, за минулу добу – 54.

Загалом одужали 59 676 пацієнтів, за минулу добу – 859.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в областях:

  • Вінницька — 4 149 (+85);
  • Волинська обл — 5 662 (+73);
  • Дніпропетровська — 2 518 (+64);
  • Донецька — 1 549 (+44);
  • Житомирська — 3 471 (+29);
  • Закарпатська — 7 788 (+91);
  • Запорізька — 1 708 (+51);
  • Івано-Франківська — 9685 (+163);
  • Кіровоградська — 833 (+7);
  • Київ — 14158 (+280);
  • Київська — 5 931 (+89);
  • Львівська — 15 116 (+209);
  • Луганська — 373 (+27);
  • Миколаївська обл — 1 372 (+52);
  • Одеська — 7 813 (+116);
  • Полтавська — 855 (+23);
  • Рівненська — 9 476 (+80);
  • Сумська — 1 629 (+58);
  • Тернопільська — 6 637 (+242);
  • Харківська — 9 941 (+301);
  • Херсонська — 435 (+11);
  • Хмельницька — 2 740 (+110);
  • Чернівецька — 10 624 (+137);
  • Черкаська — 1 670 (+28);
  • Чернігівська — 2 050 (+60).

коронавірус в україні 3 вересня

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 2 вересня

Статистика коронавірусу в Україні 2 вересня свідчила про зростання кількості хворих. За добу захворіли 2 495 людей, від початку пандемії – 125 798.

Загалом померли 2 656 хворих, одужали 58 817 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків 2 вересня зафіксували у Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (204), Тернопільській (201) областях.

Джерело: РНБО

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