Станом на 3 вересня на коронавірус захворіли ще 2 430 людей, загальна кількість інфікованих становить 128 228.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 710 хворих, за минулу добу – 54.

Загалом одужали 59 676 пацієнтів, за минулу добу – 859.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).

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Коронавірус в областях:

Вінницька — 4 149 (+85);

Волинська обл — 5 662 (+73);

Дніпропетровська — 2 518 (+64);

Донецька — 1 549 (+44);

Житомирська — 3 471 (+29);

Закарпатська — 7 788 (+91);

Запорізька — 1 708 (+51);

Івано-Франківська — 9685 (+163);

Кіровоградська — 833 (+7);

Київ — 14158 (+280);

Київська — 5 931 (+89);

Львівська — 15 116 (+209);

Луганська — 373 (+27);

Миколаївська обл — 1 372 (+52);

Одеська — 7 813 (+116);

Полтавська — 855 (+23);

Рівненська — 9 476 (+80);

Сумська — 1 629 (+58);

Тернопільська — 6 637 (+242);

Харківська — 9 941 (+301);

Херсонська — 435 (+11);

Хмельницька — 2 740 (+110);

Чернівецька — 10 624 (+137);

Черкаська — 1 670 (+28);

Чернігівська — 2 050 (+60).

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 2 вересня

Статистика коронавірусу в Україні 2 вересня свідчила про зростання кількості хворих. За добу захворіли 2 495 людей, від початку пандемії – 125 798.

Загалом померли 2 656 хворих, одужали 58 817 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків 2 вересня зафіксували у Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (204), Тернопільській (201) областях.