Станом на 3 вересня на коронавірус захворіли ще 2 430 людей, загальна кількість інфікованих становить 128 228.
Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 710 хворих, за минулу добу – 54.
Загалом одужали 59 676 пацієнтів, за минулу добу – 859.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).
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Коронавірус в областях:
- Вінницька — 4 149 (+85);
- Волинська обл — 5 662 (+73);
- Дніпропетровська — 2 518 (+64);
- Донецька — 1 549 (+44);
- Житомирська — 3 471 (+29);
- Закарпатська — 7 788 (+91);
- Запорізька — 1 708 (+51);
- Івано-Франківська — 9685 (+163);
- Кіровоградська — 833 (+7);
- Київ — 14158 (+280);
- Київська — 5 931 (+89);
- Львівська — 15 116 (+209);
- Луганська — 373 (+27);
- Миколаївська обл — 1 372 (+52);
- Одеська — 7 813 (+116);
- Полтавська — 855 (+23);
- Рівненська — 9 476 (+80);
- Сумська — 1 629 (+58);
- Тернопільська — 6 637 (+242);
- Харківська — 9 941 (+301);
- Херсонська — 435 (+11);
- Хмельницька — 2 740 (+110);
- Чернівецька — 10 624 (+137);
- Черкаська — 1 670 (+28);
- Чернігівська — 2 050 (+60).
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 2 вересня
Статистика коронавірусу в Україні 2 вересня свідчила про зростання кількості хворих. За добу захворіли 2 495 людей, від початку пандемії – 125 798.
Загалом померли 2 656 хворих, одужали 58 817 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків 2 вересня зафіксували у Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (204), Тернопільській (201) областях.