Глава українського уряду Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, головним питанням якої були місцеві вибори 2020 в Україні.
Про це повідомили на сторінці представників держав у Twitter.
Також прем’єр разом з послами обговорив заходи щодо боротьби з коронавірусом, які запроваджують в Україні.
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Серед питань, які обговорювалися, також були сфери оборонної промисловості і корпоративного управління, а також проведення реформи судової системи і антикорупційних установ країни.
G7 Ambassadors met PM Shmyhal to learn about government priorities including conducting local elections and responding to COVID-19. They underscored the importance of defense industry, corporate governance, judiciary reform & the role of independent anti-corruption institutions. pic.twitter.com/tRXFngVTwl
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 3, 2020
Місцеві вибори в Україні
Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня, а передвиборна кампанія почнеться за 50 днів до цієї дати – 5 вересня.
Майже всі політичні сили представили своїх кандидатів для участі у перегонах.
Факти ICTV писали про те, хто піде на вибори у 2020 році і які шанси у нових кандидатів змінити старих мерів.