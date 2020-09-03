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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори та Covid-19: Шмигаль провів зустріч з послами країн G7

Глава українського уряду Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, головним питанням якої були місцеві вибори 2020 в Україні.

Про це повідомили на сторінці представників держав у Twitter.

Також прем’єр разом з послами обговорив заходи щодо боротьби з коронавірусом, які запроваджують в Україні.

Читайте: Місцеві вибори 2020: кандидати в мери міст від Слуги народу (СПИСОК)

Серед питань, які обговорювалися, також були сфери оборонної промисловості і корпоративного управління, а також проведення реформи судової системи і антикорупційних установ країни.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня, а передвиборна кампанія почнеться за 50 днів до цієї дати – 5 вересня.

Майже всі політичні сили представили своїх кандидатів для участі у перегонах.

Факти ICTV писали про те, хто піде на вибори у 2020 році і які шанси у нових кандидатів змінити старих мерів.

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