Глава українського уряду Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, головним питанням якої були місцеві вибори 2020 в Україні.

Про це повідомили на сторінці представників держав у Twitter.

Також прем’єр разом з послами обговорив заходи щодо боротьби з коронавірусом, які запроваджують в Україні.

Серед питань, які обговорювалися, також були сфери оборонної промисловості і корпоративного управління, а також проведення реформи судової системи і антикорупційних установ країни.

G7 Ambassadors met PM Shmyhal to learn about government priorities including conducting local elections and responding to COVID-19. They underscored the importance of defense industry, corporate governance, judiciary reform & the role of independent anti-corruption institutions. pic.twitter.com/tRXFngVTwl

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 3, 2020