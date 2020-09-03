У Дворічанському районі Харківської області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що відповідне рішення введено у зв’язку з пожежами.

Це сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло.

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Пожежі в Харківській області

2 вересня у Харківській області спалахнули пожежі, стихія поширилася у Дворічанському районі та під Чугуєвом.

На місці події працювали рятувальники. Також президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, після чого до регіону вирушили представники уряду.

До ліквідації вогню залучили авіацію.

Джерело: Олексій Кучер