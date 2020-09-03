Верховна Рада 9 скликання: які фракції прогулювали засідання

Комітет виборців України оприлюднив статистику відвідування пленарних засідань Верховної Ради народними депутатами IX скликання.

Показника відвідуваності вище 80% не досягла жодна з парламентських фракцій.

Зазначається, що протягом першого року роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.

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Найчастіше прогулювали роботу у Раді депутати Батьківщини – 61% та ОПЗЖ – 62%.

Дещо кращий результат показала фракція Голос – 72%.

Лідерами очікувано стали фракції Слуга народу – 78% та Європейська солідарність – 75%.

– Широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, аніж їх попередники, не відповідає дійсності, – підсумував очільник КВУ Олексій Кошель.

Порівнюючи з відвідуваністю Ради VIII скликання за 2017 рік, партія Народний Фронт досягла 84%, БПП – 83%, а Радикальна партія Олега Ляшка – 80%.

Ухвалення законів Радою IX скликання

Днями у Комітеті виборців України опублікували статистику ухвалених законів Верховною Радою IX скликання.

Незважаючи на обіцянки “працювати у турборежимі”, за рік чинне скликання депутатів ухвалило менше законів, аніж їхні попередники.

У перший рік роботи депутати IX скликання ухвалили 264 закони, а депутати VIII скликання — 330.

Така ж ситуація і з зареєстрованими законопроектами: 3,4 тис. проти 4,8 тис. у депутатів VIII скликання.

Джерело: Комітет виборців України