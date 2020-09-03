Ніякої сенсації: у Taryan Group прокоментували загоряння техповерху на будівництві

Інцидент тривав не більше 15 хвилин і був локалізований ще до приїзду ДСНС.

Загоряння на будмайданчику Taryan Towers не було сенсацією і йдеться не про небезпеку утеплювача, оскільки справа в гідроізоляції. Такі подробиці про те, що трапилося, опублікував на своїй сторінці в Facebook засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхитарян.

– Загоряння було точковим на зовнішній стороні технічного поверху, тривало близько 15 хвилин і було локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкоджень будівлі немає, – пише він.

За словами Мхитаряна, загорівся невеликий сегмент гідроізоляції, який знаходився на перекритті, на зовнішній стороні будівлі. За технологічним процесом ця гідроізоляція покривається бетонною стяжкою, після чого вона стає повністю закритою від зовнішніх впливів. Займання сталося на тій ділянці, де будівельники ще не приступили до покриття гідроізоляції.

Серед можливих причин джерела теплового впливу розглядаються недопалок або іскра. Компанія з’ясовує подробиці. Також Мхіиарян підкреслив, що в усьому світі будівлі будь-якої значної висоти гасять не пожежними кранами, а сучасними системами пожежогасіння, і під час створення цього комплексу використовують світові практики.

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– У нашому проекті передбачена система пожежної сигналізації, оповіщення, управління евакуацією і автоматика протипожежних систем, які з запасом відповідають держ. нормам і є одними з найбільш передових у нашій країні. Згідно з вимогами, у будинку повинно бути два спеціальних ліфта транспортування пожежних підрозділів (ЛТПП), у нас їх три в кожній секції і два додаткових, за допомогою яких рятувальники можуть оперативно потрапити на будь-який поверх. У кожній секції двоє незадимлюваних сходів, які протягом тривалого періоду не пропускають вогонь і дим і таким чином дозволяють безпечно покинути будівлю, – зазначив він.

Крім того, передбачена спринклерна система пожежогасіння в усіх зонах загального користування та індивідуального захисту та пожежні гідранти, а також сигналізація і система миттєвого оповіщення.

– Хтось шукає сенсацію, але нічого страшного не сталося. Це загоряння закінчилося, не розпочавшись. Але можна констатувати, що це був тест на пожежостійкість будинку, і він пройдений, – підсумував Артур Мхитарян.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС.

Нагадаємо, поблизу посольства США в Україні загорілася квартира на 24-му поверсі багатоквартирного будинку.