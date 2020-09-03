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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Проект STEM is FEM довів, що машинобудування – це також для дівчат

Протягом двох днів у столиці школярки з усієї України досліджували нюанси роботи у технічній галузі.

30 дівчат з усіх куточків України зібралися у Києві, щоб познайомитися із особливостями роботи у галузі машинобудування. У рамках програми, організованої освітнім проектом STEM is FEM, дівчата слухали лекції працівниць заводів, конструкторських бюро та інших машинобудівних установ.

Проект STEM is FEM довів, що машинобудування – це також для дівчат

Також для школярок провели екскурсію у Державному авіаційному музеї та одному із автосалонів BMW Україна, де юні технарки змогли дізнатися більше про наступний етап після будування машин – їх дистрибуцію, а також взяти участь у тест-драйві.

– Інтерес учасниць модулю до теми машинобудування вкотре довів, наскільки вірно ми визначили загальний напрям нашого проекту – знайомство школярок зі STEM-спеціальностями.

У них була можливість взяти участь у тест-драйві автомобілів, побувати у кабіні пілотів у літаках, поспілкуватися з жінками, які працюють у конструкторських бюро та на підприємтсвах галузі, пройти воркшоп зі зварювання з використанням тренажеру доповненої реальності.

Головне, що усе це їм сподобалось, і хтось із них точно замислиться про кар’єру у технічній сфері, – впевнений ініціатор STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

У рамках програми дівчата також зустрілися із успішними жінками, які мотивували школярок на нові звершення у технічній сфері. Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що в Україні це все ще складний шлях, проте абсолютно реальний.

– Жінки досі зіштовхуються із певними бар’єрами на шляху до професійного розвитку. Нерівність між чоловіками та жінками все ще існує у суспільстві. Переважно у формі стереотипів, які заважають жінкам здобувати, наприклад, професії у STEM-сфері.

Мовляв, у жінок це погано виходить. Ми в Організації об’єднаних націй показуємо неправдивість таких суджень. Є достатньо багато прикладів, коли жінки досягали успіху у цьому напрямі, – наголосила Лубрані.

Генеральна директорка інвестиційної компанії GILDEHAUS Сабріна Гільдехаус працює в індустрії моди вже впродовж 14 років. Два роки тому вона переїхала з Німеччини до Києва, де заснувала власну компанію, яка надає підтримку та інвестиції українським брендам, що не мають достатнього капіталу та практичного досвіду задля завоювання західноєвропейських ринків.

Проект STEM is FEM довів, що машинобудування – це також для дівчат

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– Ви маєте повірити самі в себе, перш ніж інші у вас повірять. Ви маєте розуміти, що вас робить унікальними, що ви хочете робити, і не боятися цього відчуття. Спочатку воно дискомфортне, дивне, і вас, можливо, не всі підтримають.

Завжди знайдуться сумніви – як у людей довкола вас, так і всередині вас. Проте знайте, що все вийде добре, бо ви вірите в свої можливості. Але, звичайно, самої віри не достатньо. Аби досягти успіху, треба ще й працювати, важко працювати, – зауважила Гільдехаус.

STEM is FEM

На завершення модулю дівчата розповіли про своє бачення майбутнього машинобудування. Школярки впевнені – у найближчі 20 років ця галузь має найбільшу увагу приділити вирішенню проблем з екологією та автоматизації процесів виробництва. Окрім того, розвиток техніки має вирішити транспортні питання та допомогти створити у населених пунктах інклюзивні середовища.

Нагадаємо, STEM is FEM – це благодійний освітній проект, що займається популяризацією технічних спеціальностей серед українських дівчат. Нещодавно у рамках проекту відбувся майстер-клас для школярок з написання мотиваційних листів.

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