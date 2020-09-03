Проект STEM is FEM довів, що машинобудування – це також для дівчат

Протягом двох днів у столиці школярки з усієї України досліджували нюанси роботи у технічній галузі.

30 дівчат з усіх куточків України зібралися у Києві, щоб познайомитися із особливостями роботи у галузі машинобудування. У рамках програми, організованої освітнім проектом STEM is FEM, дівчата слухали лекції працівниць заводів, конструкторських бюро та інших машинобудівних установ.

Також для школярок провели екскурсію у Державному авіаційному музеї та одному із автосалонів BMW Україна, де юні технарки змогли дізнатися більше про наступний етап після будування машин – їх дистрибуцію, а також взяти участь у тест-драйві.

– Інтерес учасниць модулю до теми машинобудування вкотре довів, наскільки вірно ми визначили загальний напрям нашого проекту – знайомство школярок зі STEM-спеціальностями. У них була можливість взяти участь у тест-драйві автомобілів, побувати у кабіні пілотів у літаках, поспілкуватися з жінками, які працюють у конструкторських бюро та на підприємтсвах галузі, пройти воркшоп зі зварювання з використанням тренажеру доповненої реальності. Головне, що усе це їм сподобалось, і хтось із них точно замислиться про кар’єру у технічній сфері, – впевнений ініціатор STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

У рамках програми дівчата також зустрілися із успішними жінками, які мотивували школярок на нові звершення у технічній сфері. Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що в Україні це все ще складний шлях, проте абсолютно реальний.

– Жінки досі зіштовхуються із певними бар’єрами на шляху до професійного розвитку. Нерівність між чоловіками та жінками все ще існує у суспільстві. Переважно у формі стереотипів, які заважають жінкам здобувати, наприклад, професії у STEM-сфері. Мовляв, у жінок це погано виходить. Ми в Організації об’єднаних націй показуємо неправдивість таких суджень. Є достатньо багато прикладів, коли жінки досягали успіху у цьому напрямі, – наголосила Лубрані.

Генеральна директорка інвестиційної компанії GILDEHAUS Сабріна Гільдехаус працює в індустрії моди вже впродовж 14 років. Два роки тому вона переїхала з Німеччини до Києва, де заснувала власну компанію, яка надає підтримку та інвестиції українським брендам, що не мають достатнього капіталу та практичного досвіду задля завоювання західноєвропейських ринків.

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– Ви маєте повірити самі в себе, перш ніж інші у вас повірять. Ви маєте розуміти, що вас робить унікальними, що ви хочете робити, і не боятися цього відчуття. Спочатку воно дискомфортне, дивне, і вас, можливо, не всі підтримають. Завжди знайдуться сумніви – як у людей довкола вас, так і всередині вас. Проте знайте, що все вийде добре, бо ви вірите в свої можливості. Але, звичайно, самої віри не достатньо. Аби досягти успіху, треба ще й працювати, важко працювати, – зауважила Гільдехаус.

На завершення модулю дівчата розповіли про своє бачення майбутнього машинобудування. Школярки впевнені – у найближчі 20 років ця галузь має найбільшу увагу приділити вирішенню проблем з екологією та автоматизації процесів виробництва. Окрім того, розвиток техніки має вирішити транспортні питання та допомогти створити у населених пунктах інклюзивні середовища.

Нагадаємо, STEM is FEM – це благодійний освітній проект, що займається популяризацією технічних спеціальностей серед українських дівчат. Нещодавно у рамках проекту відбувся майстер-клас для школярок з написання мотиваційних листів.