PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

РНБО збільшить фінансування оборонного сектора в 2021 році

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Міністерство фінансів вивчає питання щодо збільшення фінансування на оборону у 2021 році

Він наголосив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не представляється можливим.

Однією з ключових загроз національній безпеці Данілов назвав тривалу військову агресію на Донбасі, відзначивши важливість переозброєння армії, посилення розвідувальних можливостей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК.

Читайте: Зеленський змінив главу розвідки Міноборони

Учасники наради також обговорили потреби суб’єктів сектору безпеки і оборони фінансування на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямках.

Підтримка США

Держдеп США позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік. Таке рішення ухвалили обидві палати Конгресу США.

Державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату з питань міжнародних відносин заявив, що адміністрація справді підтримує збільшення такої допомоги.

Помпео також наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у світі.

Джерело: РНБО

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка