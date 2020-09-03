РНБО збільшить фінансування оборонного сектора в 2021 році

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Міністерство фінансів вивчає питання щодо збільшення фінансування на оборону у 2021 році

Він наголосив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не представляється можливим.

Однією з ключових загроз національній безпеці Данілов назвав тривалу військову агресію на Донбасі, відзначивши важливість переозброєння армії, посилення розвідувальних можливостей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК.

Читайте: Зеленський змінив главу розвідки Міноборони

Учасники наради також обговорили потреби суб’єктів сектору безпеки і оборони фінансування на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямках.

Підтримка США

Держдеп США позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік. Таке рішення ухвалили обидві палати Конгресу США.

Державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату з питань міжнародних відносин заявив, що адміністрація справді підтримує збільшення такої допомоги.

Помпео також наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у світі.