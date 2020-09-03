Є серйозні неврегульовані протиріччя інтересів між різними групами – тими, хто надає послуги і тими, хто їх споживає, великими компаніями і водіями, які на них працюють, великими компаніями таксі і індивідуальними перевізниками, тими, хто професійно працює на цьому ринку і тими, хто тимчасово і епізодично надає таку послугу.

Про це у своєму Facebook написав аналітик Володимир Фесенко.

– І ці протиріччя треба врегулювати, особливо захищаючи права споживачів (в цьому я зацікавлений як споживач). Врешті решт, перехід до цивілізованого ринку таких послуг є неминучим, зокрема і в рамках процесу європейської інтеграції України, входження до єдиного європейського ринку з його стандартами, – наголосив Фесенко.

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В Україні ринок з надання послуг таксі є одним з найбільш масових секторів сервісу, в якому задіяно близько 220 тис. осіб, а це 1,1% економічно активного населення, 98% з яких є неофіційно зайнятими фізичними особами, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Експерти порахували, що ринок таксі в Україні генерує близько 40 млрд грн на рік. І 80% обігу цих коштів перебувають в тіні.

Міністерство інфраструктури України запропонувало на громадське обговорення зміни до чинного законодавства України, яке не змінювалось протягом останніх 15 років, що, а думку чиновників, не відповідає реаліям і не регулює галузь.

Ознайомитись з текстом запропонованих змін можна на сайті Мінінфраструктури.

– Потрібна не просто цивілізована легалізація цього ринку, а й таке його регулювання, яке б не призвело до здорожчання послуг і сприяло б розв’язанню наявних проблем, а не їх загостренню, – наголосив Фесенко.

А нещодавно Факти ICTV писали про те, що Кабмін змінив ПДР: таксі дозволили рух в смугах для маршруток.