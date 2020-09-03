На третій день відновлення навчання у школах України 2-В клас Енергодарської загальноосвітньої школи Запорізької області відправили на карантин через спалах коронавірусу.

Вірус виявили у одного з учнів, через що усі його однокласники перебуватимуть на самоізоляції з 3 до 14 вересня.

Нині хвора дитина перебуває на амбулаторному лікуванні, стан школяра – задовільний.

Читайте: Дитина захворіла на Covid-19: як оформити лікарняний та дозвіл на навчання онлайн

У школі вжили всі необхідні протиепідемічні заходи, щоб уникнути поширення хвороби.

Дії школи після спалаху Covid-19 у закладі

Напередодні навчального року 2020-2021 МОЗ озвучив алгоритм дій керівництва школи у разі виявлення хворого на коронавірус.

Після цього увесь клас має піти на карантин, водночас контактним учням не робитимуть тест.

Рішення щодо перебування на самоізоляції вчителів, які контактували з хворим, ухвалюють лікарі-епідеміологи.

Джерело: Енергодарська міська рада