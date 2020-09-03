В Україні з’явиться Бюро економічної безпеки

Верховна Рада 3 вересня розглянула та ухвалила у першому читанні проект закону про створення Бюро економічної безпеки.

Відомство розслідуватиме злочини фінансового характеру, зокрема такі, що суперечать національним інтересам у сфері економіки України.

Проект закону № 3087-д підтримали 245 народних обранців.

Зазначається, що у разі появи Бюро економічної безпеки його директора призначатиме президент, однак разом із конкурсною комісією.

Головні прогульники Верховної Ради IX скликання

3 вересня Комітет виборців України оприлюднив статистику відвідування пленарних засідань Верховної Ради народними депутатами протягом останнього року.

Виявилося, що жодна з парламентських фракцій не змогла досягти показника відвідуваності вище 80%.

Лідерами статистики стали фракції Слуга народу та Європейська солідарність, а от головними прогульниками стали ОПЗЖ та Батьківщина.