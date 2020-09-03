Через святкування Дня міста з порушенням заходів безпеки ситуація з коронавірусом в Одесі може погіршитися.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Вчора в мережу потрапили світлини з дня святкування Дня міста в Одесі. Мені здається, те, що ми побачили, за межою здорового глузду. Тут не треба бути Вангою, щоб зрозуміти, що уже за декілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих на Covid-19 в Одеській області і в місті Одеса.

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Також міністра обурили дії міської влади, яка дозволила проводити такі заходи. Адже в Одеській області заповненість ліжок для лікування хворих на коронавірус становить 66%.

Станом на 3 вересня на Covid-19 в Одеській області захворіли ще 116 людей, загальна кількість інфікованих становить 7 813.

День міста в Одесі

День міста в Одесі святкували 2 вересня. На святковий концерт біля Потьомкінських сходів прийшли тисячі людей.

Вони стояли близько один до одного і переважно були без масок.