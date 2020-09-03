Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 3 вересня

На засідання Верховної Ради 3 вересня депутати розглядатимуть законопроекти про сільське господарство, освіту та зміни до Державного бюджету України.

Засідання парламенту розпочнеться о 10.00.

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Депутати розглянуть зміни до закону Про державну підтримку сільського господарства України. Також переглянуть роботу Державного аграрного реєстру.

Також заплановані зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

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