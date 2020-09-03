Прокуратура Харківської області повідомила про підозру керівнику фермерського господарства через незаконний видобуток піску.

Під час розслідування було встановлено, що власник фермерського господарства без дозволу на користування земельними ділянками для використання надр та без ліцензії на видобуток корисних копалин, починаючи з липня 2019 року, незаконно займався видобутком піску у Вовчанському районі Харківщини.

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Внаслідок такого видобутку утворилось два кар’єри глибиною 11 метрів. Увесь пісок зловмисник продавав іншим підприємцям як товарну продукцію.

За даними інженерно-екологічної експертизи, через незаконний видобуток піску власник ферми створив небезпеку для довкілля, а землі втратили свою родючість та порушилась структура ґрунту.

Сума збитків становить понад 612 млн грн.

Справу відкрито за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ст. 254 (Безгосподарське використання земель) КК України. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.















Збитки на понад 612 млн грн: на Харківщині фермер незаконно видобував пісок / 4 фотографии

Події Харківщини

У Харківській області порушили два кримінальних провадження через конфлікт між ромами та жителями села Андріївка Балаклійського району.

Мешканці села закидали яйцями та розбили вікно у будинку родини ромів. Також селяни вимагали, щоб вони покинути територію Балаклійського району, вважаючи, що через ромів у регіоні зросла злочинність.

Справи відкриті за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності) та ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Джерело: Прокуратура Харківської області

Фото: Прокуратура Харківської області