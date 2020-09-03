Народні депутати 3 вересня розглядатимуть низку законопроектів у першому і другому читаннях, а також зміни до Державного бюджету України.

Перше читання

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України;

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про державну підтримку сільського господарства України та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції;

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства;

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд);

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями;

Проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України

Друге читання

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень);

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії);

Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом;

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;

Проект Постанови про звільнення члена Рахункової палати Яременка О.С.

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Порядок Денний Ради 3 Вересня

Через проведення місцевих виборів у жовтні, Верховна Рада змінить графік роботи.

За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, два останні тижні перед виборами і тиждень після них депутати працюватимуть у регіонах.